Lammens después de visitar Embalse: "Es una obligación moral reparar ese complejo"

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, el viernes visitó la Unidad Turística de Embalse, complejo hotelero estatal, que con el de Chapadmalal, dependen de la cartera a su cargo. Estuvo acompañado por el intendente de Villa María, en uso de licencia por ocupar un cargo en Obras Públicas de la Nación, Martín Gill.

En la ciudad cabecera del departamento San Martín, luego de haber estado en el valle de Calamuchita, Lammens señaló ante la requisitoria periodística: "No conocía Embalse y es un lugar maravilloso, porque es parte de nuestro patrimonio histórico, arquitectónico y emocional como argentinos".

Agregó: "Me fui con una sensación agridulce, porque encontrarlos en ese estado, no solamente que no me gustó, sino que lastima la memoria de tantos argentinos y argentinas que conocieron a las sierras por Embalse, y al mar, por Chapadmalal".

"Es una obligación moral para nosotros repararlos rápidamente", expresó Lammens. El ministro, como está señalado, estuvo acompañado por Gill.

Detalló: "Lo primero que debe hacerse, es un diagnóstico exhaustivo, claro, concreto y preciso de la situación en qué se encuentran los hoteles, y eso está. Lo hizo el secretario de Obras Públicas, a través de una Universidad Nacional muy prestigiosa, que es la de San Martín y también con profesionales de ese ministerio. Hoy tenemos la foto de cómo encontramos los complejos".

Lammens, manifestó que con ello pueden conocer de "cuánto es el presupuesto" que se necesita para colocar en valor a Embalse y Chapadmalal. Agregó que "ahora se abre un proceso de confección de pliegos, de licitación, para reparar los hoteles". "No se van a reparar todos juntos, pero sí que lo dos que están funcionando, queden en perfecto estado, y abrir uno más, como primer paso", señaló.

Un plan progresivo

Por su parte, el secretario de Obras Públicas de la Nación, el villamariense Martín Gill, señaló que "apenas asumió" el nuevo gobierno, "existió una decisión de los dos ministros, el de Obras Públicas ( Gabriel Katopodis) y el de Turismo (Lammens), de tener un plan para Embalse y Chapadmalal".

En ese contexto, indicó: "Fue parar un proceso de destrucción que existía y era total. Hemos culminado la tarea de relevamiento, estuvieron los equipos de Arquitectura de la Nación. Lo que ahora nos queda, es elaborar un plan progresivo de intervención para poder materializar esa decisión política".

El funcionario agregó: "Debe ser sustentable en el tiempo, fijando metas para este año y los venideros. Hemos hablado con las autoridades municipales, provinciales, los trabajadores, administradores, con los usuarios, recorriendo todo el espacio, con los intendentes de todo el departamento".

Gill, concluyó: "Estamos muy entusiasmados de poder llevar adelante dicho plan que implique poder levantar a los hoteles de la Unidad Turística de Embalse". Al igual que Lammens, señaló que el objetivo es que para antes de concluir este año haya tres de los siete hoteles del complejo en funcionamiento, con todos los servicios.

* Entrevistas: Gentileza Javier "Tato" Pereyra