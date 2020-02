Lammens en Embalse: "Asumimos el compromiso de poner en valor esta Unidad Turística"

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, estuvo en Embalse para recorrer la Unidad Turística, el Polideportivo y reunirse con los jefes comunales.

El funcionario, llegó acompañado por los subsecretarios de Accesibilidad, Calidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional, Inés Albergucci; y de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Leandro Balasini.

Fue recibido por el intendente, Eduardo Maldonado; y el vicepresidente de la Agencia Córdoba Turismo, Federico Alesandri.

También formó parte de la comitiva el presidente de la Comunidad Regional Calamuchita, Carlos Alesandri y Martín Gill (intendente de Villa María, en uso de licencia por ocupar un cargo nacional), al igual que la diputada del oficialismo por Córdoba, Gabriela Estévez.

Junto al ministro @MatiasLammens y a @falesandri recorrimos el complejo de Hoteles de #Embalse, para trabajar por su recuperación.#ArgentinaUnida pic.twitter.com/IRTVo6JC2L — Martin Gill (@martinrgill) February 7, 2020

Recorrimos junto al Ministro de Turismo y Deportes @MatiasLammens el complejo de Hoteles de Embalse. Después de 4 años de ausencia del Estado las condiciones edilicias son de total abandono. Es necesario el compromiso del Estado para devolverles su brillo y esplendor. pic.twitter.com/mHLGPyxFOD — Gabriela Estévez (@gabiestevezok) February 7, 2020

Esperanzados con el compromiso de @MatiasLammens y @martinrgill de poner en valor los Hoteles de la Unidad Turística #Embalse. Trabajando unidos vamos a recuperar el turismo social en la Argentina y a generar un impacto económico importante en #Calamuchita. pic.twitter.com/A8k2YnlJOT — Carlos Alesandri (@CarlosAlesandri) February 7, 2020

Transitaron por el complejo, observaron el predio y sus instalaciones y dialogaron con los trabajadores del lugar. Además visitaron el Polideportivo Nacional “Ramón Carrillo” lugar donde se disputan importantes campeonatos, según lo reseña prensa de esa cartera nacional.

Debe recordarse, por ejemplo, que en dicho predio deportivo, para los Juegos Evita, participó Diego Maradona. Aquello ocurrió en el año 1973. Diego integraba el equipo de "Los Cebollitas" de Argentinos Juniors. Se trataba de la clase 1960.

“Vinimos a conocer personalmente el estado de Embalse, a hablar con los trabajadores y asumir el compromiso de ponerlo en valor porque es un lugar icónico de la historia argentina y queremos que siga cumpliendo el mismo rol: el del turismo social", señaló Lammens.

“Asumimos el compromiso de poner en valor Embalse, un lugar icónico del turismo social”, aseguró el ministro @MatiasLammens tras su recorrida por la Unidad Turística.



👉 https://t.co/P1lNi79Yi2 pic.twitter.com/7ab3QJrOk2 — Ministerio de Turismo y Deportes (@TurDepAR) February 7, 2020

"Vamos a trabajar con mucho ingenio, creatividad y de manera interministerial para que cada peso que se invierta en turismo redunde en más trabajo y reactive la economía de toda la zona”, destacó.

En el complejo que se encuentra junto al lago más grande de Córdoba, señaló: "También tienen el compromiso de nuestra parte, de que vamos a estar presentes en el día a día".

Sobre los funcionarios del ministerio que lo acompañaron, dijo: "Están absolutamente convencidos, como lo estoy yo, de la importancia que tiene recuperar este predio".

Lammens, prosiguió: "Para nosotros, poner a la Argentina de pie, por supuesto que es encender a la economía, y parte de encender la economía, tiene que ver también con lo que genera esta Unidad Turística para todo el valle".

Indicó que la recuperación "no va a ser de un día para el otro, no le vamos a mentir". "Pero sí tenemos la decisión política de ponernos a trabajar ya, de manera urgente para recuperar de a poco los hoteles, de mejorar los que están funcionando, y sobre todo, trabajar codo a codo con el municipio y con la Provincia, creo que acá no tiene que haber diferencias políticas, todos estamos convencidos de que la historia turística tiene que ser puesta en valor", expresó el funcionario nacional.



Desde hace años se aguarda la reactivación del complejo hotelero estatal, creado en el primer peronismo, en la gestión del entonces ministro de Obras Públicas, Juan Pistarini. En Embalse un cerro lleva su nombre y allí descansan sus restos.

Junto a Chapadmalal, el complejo embalseño, representó para miles de familias la posibilidad de tener sus primeras vacaciones a través del "Turismo Social".