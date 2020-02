Mortandad de peces: Cravero presentó una denuncia penal por lo ocurrido en Petroquímica Río Tercero

El exconcejal y abogado, Danilo Cravero, presentó una denuncia penal y pidió constituirse en querellante particular para "colaborar con el esclarecimiento de los hechos". Lo hizo el lunes. El sábado cientos de peces aparecieron muertos en el río, luego de que se generara un incidente en la planta de almacenamiento de ácido nítrico de la industria...

El exconcejal y abogado, Danilo Cravero, el lunes por la mañana, presentó una denuncia penal y pidió constituirse en querellante particular por lo ocurrido en Petroquímica Río Tercero, que devino, se asegura, en la mortandad de cientos de peces en el río Ctalamochita. Así lo hizo conocer en sus redes sociales.

"Cada uno desde su lugar tenemos el deber de cuidar nuestro patrimonio", publicó.

"Esta mañana (por el lunes) formulé denuncia penal en los términos de la ley 25612 para que se instruya la etapa penal preparatoria tendiente a determinar el o los autores responsables de la muerte de miles de ejemplares del cauce del Río Tercero y la vinculación que tiene con el incidente ocurrido horas previas en una planta química", apuntó.

Cravero, agrega: "Asimismo solicité se me otorgue la participación como querellante particular para colaborar en el esclarecimiento de los hechos, antecedentes, las recurrentes explicaciones inverosímiles de parte de la empresa y los controles oficiales, que siempre son fuera de la fábrica y tardíos que organizan las autoridades competentes, todo lo cual hace no sólo necesario el esclarecimiento de este hecho, sino una ejemplar sanción para quien resulte responsable como modo de evitar futuros casos a los que periódicamente son víctimas operarios, vecinos o el ambiente".