Apertura de sesiones legislativas en Córdoba: el discurso del gobernador Schiaretti

Como es habitual, la apertura de sesiones de la Legisltura de Córdoba, contó el discurso del gobernador, como viene sucediendo en los últimos años, Juan Schiaretti.

El gobernador destacó que la gestión provincial pudo concretar en los últimos cuatro años el mayor plan de obras públicas de su historia, que supuso una inversión total de 5.595 millones de dólares (unos 350 mil millones de pesos a valores de hoy).

“Era un sueño, un compromiso, y una palabra empeñada. Y estoy contento: cumplimos. Y estoy contento también, porque juntos y entre todos, dimos un paso muy importante para sentar las bases del progreso de la Córdoba del siglo XXI”, dijo Schiaretti, al inicio de su mensaje en la Legislatura.

“Podría pasar un tiempo enumerando lo que hicimos estos últimos cuatro años, pero quiero destacar dos obras que expresan políticas de Estado y nuestra voluntad de alcanzar el progreso con justicia social”, agregó.

En esa línea, Schiaretti mencionó el programa de sustitución de viviendas rancho, que permitió la erradicación de 2.413 viviendas precarias en el norte y oeste cordobés.

Esta medida “permitió darle dignidad a nuestra gente de esa región que vivió generación tras generación en casas precarias de adobe y asestar el golpe final al mal de Chagas. Acabamos con los ranchos en el arco noroeste de Córdoba, y si queda alguno lo vamos a sustituir también”.

Luego, el Gobernador destacó que desde diciembre último las 4.390 escuelas estatales tienen conectividad. “Sólo dos provincias argentinas tienen internet en todas las escuelas, una de ellas es la nuestra. Esto es igualar oportunidades en cada rincón de nuestro suelo”.

“Todas estas obras las pudimos hacer por el esfuerzo y la capacidad de los cordobeses” aseguró el primer mandatario. “Y que quede claro, nadie nos regaló nada, defendimos Córdoba cuando debimos hacerlo y obtuvimos los recursos cuando se abrieron las oportunidades. Para Córdoba lo que es de Córdoba”.

Economía del conocimiento

El gobernador Juan Schiaretti anunció que durante 2020 dará impulso a un proceso de debate y posterior sanción de una ley provincial de promoción de la economía del conocimiento.

En la apertura de sesiones legislativas, Schiaretti hizo hincapié en el objetivo de “consolidar a Córdoba como el mejor lugar para desarrollar la economía del conocimiento”.

En el mismo sentido, el mandatario adelantó que pondrá en marcha el Plan Provincial de Fortalecimiento en Matemática, Ciencias, Tecnología y Pensamiento Computacional en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

La iniciativa contempla la formación docente inicial y continua de esta temática. Además, sobre la base de la conectividad instalada en las escuelas rurales se iniciará la enseñanza de inglés a través de las TIC.

Como parte de la apuesta al sector, se pondrá en marcha el Consejo Provincial de Promoción y Desarrollo de la Economía del Conocimiento, con la participación de universidades, científicos, el sector privado y el Estado Provincial. Órgano que tendrá a su cargo elaborar las políticas públicas que potencien el desarrollo de las nuevas tecnologías en todo el territorio provincial.

“Debemos tener una mirada global del mundo. Vivimos en un mundo interconectado, e interdependiente que requiere soluciones cada vez más creativas, innovadoras, y en esta revolución conducida por los avances científicos-tecnológicos, Córdoba es tierra fértil para desarrollar y expandir estos nuevos desafíos”, indicó.

La Provincia tomará las medidas para garantizar la conexión de internet en un plazo prudente y a precio razonable a todos los habitantes de Córdoba.

Schiaretti recordó que Córdoba logrará todas estos avances ya que declaró al software como industria, promueve las escuelas PROA, cuenta con programas de capacitación en nuevas tecnologías y avanza en el despliegue de la fibra óptica.



Desarrollo con más infraestructura y servicios

En otro tramo de su discurso de apertura de sesiones legislativas, el gobernador Juan Schiaretti destacó que en 2020 la Provincia intentará fortalecer las economías regionales y profundizar la descentralización del Estado.

Al respecto, Schiaretti anunció que el Gobierno generará “el marco jurídico que permita a los municipios reagruparse en regiones metropolitanas y en otras que, teniendo como vector principal las cuencas hídricas, permita descentralizar más las funciones” inherentes al Estado provincial.

Con este fin, adelantó que en los próximos días convocará a los intendentes, la mesa Provincia-Municipios, universidades, fuerzas políticas y fuerzas vivas para “diseñar los mecanismos que permitan avanzar” en esa dirección.

“Esperamos que antes de que finalice el 2020 tengamos en marcha una profundización de la descentralización en la provincia sancionada a través de una ley”, señaló el gobernador.

“Para lograr estos objetivos de progreso, debemos fortalecer nuestras economías regionales, construyendo infraestructura y trabajando para que el Estado esté aún más cerca de los vecinos”, resaltó.

Obras de infraestructura y acciones para 2020

Schiaretti anticipó que se pondrán en funcionamiento 15 parques industriales en distintos puntos de la provincia.

También informó que en los próximos días, se lanzará un programa para que 494 industrias se conecten al gas natural. Esto será posible porque la Provincia concluyó los gasoductos troncales. “Estas industrias tienen el relevamiento técnico y se sumarán a las 90 ya conectadas”.

«El Banco de Córdoba va a disponer de créditos con tasas que van a ser inferiores al 40% o corregidas sólo por inflación a criterio de los industriales. Porque el Gobierno Nacional liberó el canje de los bancos con tal de que la tasa baje el 40 %. El Banco de Córdoba arranca poniéndole tasa a las industrias menos del 35% si se conectan al gas. Siempre Córdoba estará acompañando y profundizando opciones que permitan desarrollar la producción” anunció el gobernador.

Por otro lado, la Provincia continuará con las obras públicas en marcha. “Avanzaremos en la pavimentación y mejoramiento de la red secundaria y terciaria de caminos rurales juntamente con los productores agropecuarios”, precisó. Y agregó que se seguirán construyendo canales.

Además, se iniciarán varias obras viales “financiadas con recursos propios de Caminos de las Sierras”, como la tercera mano en el sector que aún falta realizar de la avenida Circunvalación, en la ciudad de Córdoba.

Otra obra vial será la autovía Alta Gracia-Anisacate, como así también la realización del tramo por autovía de San Roque a Cosquín dándole continuidad al puente José Manuel de la Sota, en el departamento Punilla.

Respecto de esta última obra, Schiaretti aclaró que está supeditada a que la Nación autorice “el endeudamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF)”, mientras que la parte que corresponde a la Provincia se hará con recursos propios de Caminos de las Sierras.

También manifestó «El Estado debe desarrollar cosas que el sector privado no hace, y garantizar a nuestra gente el bienestar. Y no tenemos preconceptos de tener una empresa estatal, lo que sí, la empresa estatal debe ser eficiente, sino no tiene sentido». Y agregó «Por primera vez en 10 años, Epec tendrá un resultado equilibrado en el 2019 y pagó con recursos propios 138 millones de dólares de deuda que tenía».



Salud

En materia de salud, el primer mandatario señaló que: “A fin de 2020 tendremos la historia clínica digital en 21 hospitales y en los 18 centros de atención primaria de la salud provinciales, o sea en el 50 por ciento de los hospitales provinciales y en la totalidad de los centros de atención primaria”. Este año del total de los turnos solicitados, el 65 por ciento serán digitales.

Seguridad

Finalmente, sobre seguridad el gobernador anunció: “Incorporaremos 100 nuevas cámaras de vigilancia; instalaremos el sistema de alarmas comunitarias, comenzando de manera experimental en la ciudad de Córdoba; equiparemos a los edificios escolares de la Capital, y luego a los del interior, de un moderno sistema de alarmas monitoreado desde la Jefatura de Policía; e incorporaremos como personal policial a 125 operadores técnicos para garantizar la operatividad de las inversiones en tecnología, entre otras acciones”.

El video completo de la apertura de sesiones de la Legislatura de Córdoba (Inicia en el tiempo 11:30)