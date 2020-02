El discurso del intendente Ferrer en el apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Río Tercero

"En nuestro mensaje inaugural, fuimos claros en la intención de lograr un gobierno amplio, participativo, democrático y que sepa escuchar, apelando a la madurez no solo de quienes gobernamos, sino también de aquellos que representan a diferentes fuerzas políticas en la ciudad”, señaló el jefe comunal en su discurso.

Ferrer, recordó su compromiso, que se concretó, de convocar a todos los candidatos a intendente de la última elección, “algo que parece anormal, pero que debiera ser parte de nuestra vida cotidiana", expresó.

"Vinieron casi todos y pudimos intercambiar ideas, recibir proyectos y propuestas, y generar un espacio de diálogo fructífero para la ciudad, que deberemos respetar y cuidar entre todos. Teníamos la necesidad de hablar, y a la ciudad le hace bien que lo hagamos”, agregó.

En tanto, agradeció a los concejales por haber aprobado por unanimidad la ordenanza de presupuesto y tarifaria, calificándolo como “un acto de madurez de todos, que nos permitió a pesar de las diferencias, lograr un acuerdo político, que envíe un mensaje a la ciudadanía de que no somos enemigos, simplemente adversarios, y que todos queremos lo mejor para Río Tercero”.

El intendente, destacó: “Verán, que no dije bloques de la oposición, dije de las minorías, porque parece en este país, que por no pertenecer a la misma fuerza política, se es oposición, como si fuera casi una obligación. Oposición se es, cuando uno se opone, pero a veces también, podemos lograr acuerdos, y eso no nos hace iguales, nos hace incluso mejores, porque aun en la diferencia, podemos confluir en beneficio de la ciudad".

En ese sentido, prosiguió: "Habría que revisar el concepto de oposición, es casi un estigma, que el que no gobierna, se opone a todo y no es así, por eso agradezco a los concejales, porque demostraron que están abiertos a discutir todos los temas con madurez y fijar posiciones con racionalidad”.



Anuncios y repaso de los primeros meses

El intendente, en su discurso, fue planteando cada uno de los objetivos de la gestión en las diferentes áreas.

De esa manera, aludió a la educación, como así también a la reclamada reparación histórica por lo sucedido en 1995, con las gestiones para que la ciudad tenga una Universidad Nacional.

Aludió también a las políticas oficiales con respecto a la discapacidad, la seguridad, ambiente, controles para evitar hechos de violencia en eventos nocturnos, lo realizado y previsto en deportes, además de anunciar la puesta en línea del portal "Gobierno Abierto".

Se refirió a la innovación que se inició en el municipio, a diferentes aspectos relacionados con la seguridad, en lo Social, a la firma por la Tarjeta "Alimentarte", y a la concreción de obras públicas, aclarando que en 2020, se debe ser "prudentes" en ese aspecto, aunque sin resignar los proyectos existentes.

Uno por uno, los segmentos del discurso

Educación: “Como también lo afirmé en mi discurso inaugural, vamos a poner el eje en educación, en los niños y niñas de la ciudad”, expresó el intendente.

Se refirió al Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares. Existe un gabinete interdisciplinario y de apoyo escolar conformado por psicopedagogas, sociopedagogas, fonoaudiólogas y psicólogas. Dijo que son seis "puntos de apoyo", que estarán ubicados en Parque Montegrande, Montegrande, Casa del Niño Intendente Bonzano, Cerino, Sur y Panamericano.

“Lograremos así la territorialidad buscada que no es otra cosa que el estado presente, eso es justicia social. Estaremos presentes en la etapa más sensible del ser humano que es su posibilidad de aprender, de educarse, brindando herramientas para transformar su realidad, mejorando su calidad de vida. La educación nos hace libres, y la libertad es un derecho de todos”, expresó el jefe comunal.

Reparación Histórica y universidad: en el discurso de asunción, Ferrer, había manifestado que en el marco de la reparación histórica que se reclama para la ciudad por la voladura de la Fábrica Militar, en 1995, se gestionará que la ciudad tenga una universidad nacional, pública y gratuita. Lo reiteró en el inicio de las sesiones del cuerpo deliberativo.

Indicó que a 25 años de las explosiones, “al reclamo hay que transformarlo en acción, una acción comunitaria y colectiva de toda la ciudadanía. Es por eso que vamos a proponer la conformación del Consejo de Educación para la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero. Este no debe ser un hecho de gestión, esto debe ser una política de estado, y espero que todos nos acompañen”, expresó el intendente.

Discapacidad: "Nuestra propuesta de trabajo se va a centrar en el nuevo paradigma del modelo social de discapacidad. Según este modelo, las causas que originan la discapacidad, no son religiosas ni científicas sino preponderantemente sociales. No son las limitaciones individuales la raíz del problema, sino un mundo construido sin considerar la discapacidad“, indicó Ferrer.

Y en ese sentido, continuó: “No se es una ciudad inclusiva sólo por tener rampas o accesibilidad en distintos lugares. Una verdadera ciudad inclusiva seremos cuando dejemos de lado las diferencias individuales y entendamos que todos somos personas con los mismos derechos y las mismas necesidades, con los mismos sentimientos y los mismos sueños”.

Seguridad: “Pondremos nuestro énfasis en colaborar desde el estado municipal con las fuerzas de seguridad, pero también le quiero decir a la Policía, que la paciencia tiene un límite, y que a los riotercerenses nos gusta vivir en paz, armonía y seguridad y son ustedes los encargados de brindarla”.

“Incorporaremos 100 nuevas cámaras que se suman a las 90 ya colocadas, lo que nos permitirá colaborar con la policía en la prevención de delitos. Y ampliaremos la sala de monitoreo, para tener un registro las 24 horas de lo que ocurre en distintos sectores de nuestra ciudad”, anunció.

“Estamos desarrollando un sistema para instalar en todos los accesos de Río Tercero, el control de patentes, a través de cámaras. Para tener un registro online de quienes entran y salen de la ciudad”, prosiguió el jefe comunal.

“Vamos a invertir, vamos a volcar recursos, y nos vamos a comprometer con la seguridad, esperamos que el compromiso sea mutuo”, dijo.

Ambiente: “Iniciamos junto a la Secretaría de Ambiente de la Provincia las gestiones para poner en marcha la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, y transformarnos así en una ciudad que trata sus residuos de manera separada, cuidando y mejorando nuestra calidad del ambiente”, expresó.

Diversión y controles: “A veces no gusta que controlemos, pretenden un esquema de libertad absoluta, donde la clandestinidad es el común denominador. Quiero que sepan, que no lo vamos a permitir, se enoje quien se enoje, no estamos en contra de géneros musicales o de la diversión, estamos en contra de la clandestinidad".

Deporte: “Pusimos en marcha la escuela de verano municipal, donde más de 250 niños y niñas, y personas con discapacidad, pueden disfrutar de un verano diferente. Y también la colonia de verano para adultos mayores, donde actualmente asisten más de 120 personas”, recordó Ferrer.

Agregó, además, el Programa Juego Limpio, para trabajar desde el deporte los vínculos saludables para la erradicación de la violencia en el deporte y que se traslade así a la vida cotidiana. Dicho programa se desarrollará en conjunto con la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de la Provincia.

Gobierno Abierto: aludió a la implementación del denominado "Gobierno Abierto". Anunció la puesta en línea de un portal para ello, en donde "comenzamos a cargar los datos de nuestra gestión, para que el vecino tenga control respecto a los actos de gobierno".

En ese sentido, detalló: “En principio, ya se podrá acceder a las declaraciones juradas de este Intendente, de su esposa, y de todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal”.

Innovación: “Estamos implementando nuevas herramientas digitales, porque pretendemos llevar la eficiencia gubernamental, la transparencia y el compromiso ciudadano al siguiente nivel, trabajando con eficiencia, haciendo más con menos, mejorando la productividad, generando mayor impacto con menos trabajo", expresó.

Y agregó: "En definitiva, ya comenzamos, y está en marcha el proceso de modernización de la Municipalidad de Río Tercero”.

Prevención: “No es casual, que nuestra primera acción de gobierno, haya sido reunirnos con la policía y el poder judicial, para abordar el tema adicciones y lucha contra las drogas“, dijo. Y prosiguió: "Seguimos trabajando en este camino, generando herramientas para combatir este flagelo que nos afecta a todos".

Recordó: “Es por ello, que esta semana estuvimos reunidos con la directora de la atención crítica por abuso de drogas de la Sedronar, para garantizar la asistencia a las personas que no pueda acceder por falta de recursos económicos.“

“La prevención de adicciones debe ser una política de estado, que no comienza ni termina sólo en jóvenes o adultos, sino que también requiere que nos concentremos en los niños, para que estos tengan una sana alimentación y la posibilidad de aprender y educarse, que es lo que les brindará las herramientas para poder discernir y escapar del mundo de las adicciones”, expresó.

La reunión con los candidatos: indicó que lueg de la reunión con los candidatos a intendentes, se colocaron varios temas en carpeta. Citó la creación de la universidad en Río Tercero y la necesidad de contar con guardia pediátrica en nuestra ciudad, en primera instancia los fines de semana.

“Es por eso que en los próximos días formalizaremos un convenio con el Centro de medico del SUOEM y AMEM, para contar con una guardia pediátrica para todos los días sábados, en principio”, adelantó.

Área Social: el jefe comunal se refirió a la firma por el plan nacional Alimentar. Ferrer, junto a otros intendentes, como el de Córdoba, Carlos Paz, Marcos Juárez y Cosquín, firmó recientemente un compromiso en el lanzamiento en Córdoba, para el control en la utilización de la tarjeta que llegará a la provincia a fines de febrero.

"Celebramos este programa, porque entendemos que la verdadera justicia social la produce el estado, no existe justicia social por el derrame de la economía, no existe justicia social producida por el mercado, la verdadera justicia social se produce desde el estado, generando derechos, igualando oportunidades, y poniendo al ser humano, en el centro de la escena", indicó.

Obras Públicas: “Este es un año para ser prudentes, no obstante tenemos desafíos inmediatos que resolver”, indicó.

No obstante, enumeró: “No vamos a renunciar a nuestros principales objetivos de gestión: remodelar el casco céntrico, revalorizar nuestro balneario y hacerlo un polo de atracción turística, remodelar nuestra plaza central y centro cívico y recuperar todas las plazas de la ciudad, recuperarlas desde lo constructivo, la iluminación, pero también desde la apropiación, que cada ciudadano, disfrute de los espacios públicos de la ciudad, que los utilice y también que los cuide".

Dicha propuesta, dijo, tiende a redefinir al espacio público como ámbito de valor social. "Y justamente por ser públicos nos pertenecen a todos los habitantes", continuó.

"Seguramente estos objetivos no se lograran en lo inmediato, pero paulatinamente y en la medida que la economía nacional nos lo permita iremos en la búsqueda de concretarlos”, manifestó. Y agregó: “Porque una obra de arquitectura solo se completa cuando la gente la vive, la siente y la disfruta.”

“Incorporaremos a la gestión, nuevas herramientas tecnológicas, y en conjunto al área de Innovación un nuevo sistema digital para que, a través de una aplicación de celular cualquier vecino de la ciudad, pueda realizar un reclamo desde cualquier punto, con fotos y detalle de la situación, y le permitirá al municipio conocer las falencias y ordenar la solución de todos los problemas cotidianos.”

"Propiciaré el diálogo"

“Este Intendente, propiciará el dialogo, con las Instituciones, con todas las fuerzas políticas, y obviamente con el Concejo Deliberante de nuestra ciudad", señaló Ferrer.

Y concluyó, antes de dejar formalmente inaugurado el periodo de sesiones ordinaria del cuerpo deliberativo: “Como decía Nelson Mandela: si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento”.

El Concejo Deliberante

En este nuevo periodo de sesiones del Concejo Deliberante, además de iniciarse la ceremonia con el Himno Nacional Argentino y el Himno de Río Tercero, se anunciaron las autoridades del cuerpo deliberativo. Se ratificaron las autoridades que fueron designadas en la sesión preparatoria.

La presidenta del mismo, continuará siendo Gabriela Boruwer de Koning (UCR); vicepresidente primero, Horacio Yantorno (UCR); y vicepresidente segundo, Nicolás Rodríguez (Frente Todos). Como presidente del bloque de la UCR, Rafael Prado; del Frente Todos, Mercedes Coquet: y de Hacemos por Córdoba, Romina Carezzano.

Como secretario del cuerpo, continuará Álvaro Villariño; del bloque de la UCR, Alejandro Favot Luconi; del bloque Frente de Todos, Nirma Noelia Antón Salvador; y del bloque Hacemos por Córdoba, Hugo Gómez. Como encargado de prensa del cuerpo, continuará José Alberto Girardotto.



El discurso de la presidenta del concejo

La presidenta del concejo, Gabriela Brouwer de Koning, entre otras cosas, señaló: "Río Tercero está en continuo movimiento. Atravesando cambios de manera constante, los cuales van influyendo en nuestro presente e historia futura".

La edil, agregó: "Pero cuando una ciudad está en movimiento, se vuelve importante conocer su historia, porque es ella la que nos indica el camino pasado, los acontecimientos que dejaron su marca y que contribuyeron a forjar nuestra identidad, historia e identidad que será respetada y reivindicada por este Concejo Deliberante".



"Aún tenemos una herida que sigue abierta, una herida que necesitamos reparar. Este año se cumplen 25 años de ese momento tan aterrador, que nos dejó el recuerdo del ruido ensordecedor, de las lágrimas en los rostros de nuestros conocidos, el caos, las corridas… y una gran bola de fuego y humo sobre nuestro cielo, cambiándolo todo para siempre", recordó.

Y prosiguió: "Esas heridas que aún no cicatrizan, los hermanos que perdimos, los miedos que nacieron, y la sensación de ya no estar a salvo nunca más, forman parte de la historia de nuestra comunidad y de nuestra identidad".

En ese sentido, expresó: "Por lo tanto como Concejo Deliberante, debemos junto al intendente y a todo el colectivo cultural, social e institucional de la ciudad, ser parte activa del pedido por la reparación histórica. Y no solo el pedido a otros estamentos gubernamentales, sino también, repararnos a nosotros mismos, controlando férreamente la seguridad, planificando la ciudad, para que nunca más nos ocurra algo semejante".

Brouwer de Koning, continuó: "En ese sentido duele ver que cada año la marcha sea menos concurrida, debemos trabajar para que cada vez sea más fuerte el reclamo, y más vívido el recuerdo, porque un pueblo con memoria, aprende, sana heridas y evoluciona".

"Hace tiempo, que es común escuchar a la ciudadanía decir que los cuerpos legislativos no sirven, que no hacen nada. Siento mucho dolor ya que se ha menoscabado, denostado, subestimado la tarea de legislar. Y la culpa no es de quien manifiesta esas expresiones o tiene ese sentimiento, es nuestra... por no incluir, por no hacer parte, por no mostrar y compartir la gran tarea a cargo", dijo.

"En toda sociedad existen intereses contrapuestos, necesidades básicas similares, distintas visiones de ciudad, y prioridades en las demandas. Legislar y tomar decisiones ante esta realidad es muy complejo, siendo conscientes que cada decisión que se toma, influye nada más ni nada menos, que en la vida de cada uno de nuestros vecinos", manifestó.

"Es por eso que desde el día que asumimos, el 27 de noviembre pasado, este concejo tuvo siempre las puertas abiertas, propició el debate y escuchó a las instituciones, mediante reuniones y mediante la utilización de un instituto de democracia semidirecta, como es la banca del ciudadano", continuó.

"Logrando con el aporte y la voluntad política de todos sus integrantes, los consensos necesarios para que sus ordenanzas hasta ahora fueran votadas por unanimidad. Voluntad política que ojalá siga predominando en el diálogo profundo, entre oficialismo y oposición constructiva, para beneficio de la ciudad y la comunidad a la cual representamos, demostrándole a la misma, racionalidad, sentido común y madurez política de cada uno de sus miembros", dijo la presidenta del cuerpo deliberativo.

"Esta exigua e importante experiencia, genera la expectativa de un Concejo sensible y proactivo, atento a cada movimiento y transformación que vive la ciudad, generando una agenda política propia", apuntó la edil.

Y manifestó: "Este año tendremos la responsabilidad de tratar proyectos importantísimos, proyectos y contratos que en algunos casos, nos trascenderán marcando el camino de los nuevos gobiernos, como son - el contrato de agua y cloacas, - el debate por las tasas municipales (que es un compromiso asumido al año pasado y para el cual hemos creado una comisión de trabajo especial), - el contrato de la recolección de residuos urbanos, y - el contrato del transporte público de pasajeros".

La edil, no obstante, recordó: "Pero paralelamente a resolver esos temas puntuales, este cuerpo debe empezar a debatir leyes que se vienen posponiendo año tras año, mientras la ciudad sigue creciendo de manera desordenada, con las consecuencias negativas que eso conlleva".

Brouwer de Koning, señaló: "No podemos permitir que siga ocurriendo, es momento de que este concejo tome la decisión política contundente y definitiva, de trabajar sobre una ordenanza de planificación urbana de la ciudad, que termine por ejemplo, con la radicación de establecimientos contaminantes en zonas residenciales, barrios ubicados al lado de empresas químicas, establecimientos nocturnos que perturban a los vecinos, entre otros".

"Convertir a Río Tercero en una ciudad amable, inclusiva, una ciudad que planifique a corto, mediano y largo plazo, para que todos nos sintamos incluidos, defendiendo derechos, asumiendo obligaciones y combatiendo las desigualdades. Como mujer, como concejal, y como presidenta de este cuerpo, siento un gran compromiso y una profunda responsabilidad de trabajar por la igualdad de oportunidades y de derechos", expresó.

Continuó: "Para que toda persona independientemente de su género, condición social, cultural o física, pueda lograr su proyecto de vida. Debemos ser parte de la construcción de una ciudad que contenga, sostenga y ayude al desarrollo personal de todos".

La presidenta del cuerpo, eligió también una frase de una personalidad histórica, para cerrar su discurso: "Me despido con un mensaje de una poderosa mujer, gran luchadora y humanista como fue María Teresa de Calcuta que dice asi: 'Yo puedo hacer cosas que tú no puedes. Tú puedes hacer cosas que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”.

