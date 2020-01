Presentaron la tercera edición de la "Copa Río Tercero, Capital Nacional del Deportista"

El fixture, se dividirá en dos zonas, comenzando el jueves 6 de febrero la primera fecha y la última con el campeón consagrado el 20 de febrero.

La metodología de juego contará de dos tiempos de 40 minutos y 18 jugadores en cada equipo. Este año se suman las divisiones formativas de equipos 2012-2013, primera vez que participan los niños de categorías inferiores.

Se contará con el arbitraje de la A.Fu.R.T., asociación local que también hace su aporte en esta edición de la copa.

Los equipos de los más pequeños, tendrán liberada la entrada para un acompañante mayor, para que todos puedan disfrutar del espectáculo que nos brinda el deporte.

El torneo es organizado por de todos los clubes, el municipio, la Liga Regional Riotercerense de Fútbol y la asociación de árbitros. Lo recaudado será distribuido entre las instuciones que participan.

El fixture

ZONA A

CART

Club Vecinos Unidos

Club Casino

ZONA B

Club Sportivo 9 de Julio

Club Deportivo Independiente

Club Central Juventud Agraria de Corralito

1ra FECHA – Jueves 6 de febrero de 2020

Cancha: CART

CART vs. Vecinos Unidos

9 de Julio vs. Independiente

Cancha Club Casino

Casino vs. Agrario – Interzonal

2da FECHA – Martes 11 de febrero de 2020

Cancha: Vecinos Unidos

Vecinos Unidos vs. Casino

CART vs. 9 de Julio – Interzonal

Cancha Agrario

Agrario vs. Dep. Independiente

3ra FECHA – Jueves 13 de febrero de 2020

Cancha: Dep. Independiente

9 de Julio vs. Agrario

Dep. Independiente vs. Vecinos Unidos – Interzonal

Cancha: Casino

Casino vs. CART

SEMIFINAL: Martes 18 de febrero de 2020

Cancha: 9 de Julio

PARTIDO 1: 1ro Zona “A” vs. 2do Zona “B”

PARTIDO 2: 2do Zona “A” vs. 1ro Zona “B”

FINAL: Jueves 20 de febrero de 2020

Cancha CART

Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 2

Detalles del torneo

Como está señalado, el torneo comenzará el jueves 6 de febrero de 2020. Los equipos estarán compuestos por 18 jugadores. Los mismos deben contar con el seguro al día y el apto físico. En caso de jugadores que se encuentren a prueba en los clubes participantes, no será necesario el apto físico, ya que el jugador podría no quedar en el club, ocasionándole un gasto.

Los cambios permitidos serán cinco y se jugarán dos tiempos de 40 minutos cada uno. Los horarios de los partidos serán, en el primer turno a las 21, mientras que en el segundo a las 22:30 (este último puede sufrir demoras dependiendo de la finalización del primer turno).

A este torneo se le sumarán las categorías del fútbol formativo 2012 y 2013. Estas disputarán sus encuentros en dos tiempos de 20 minutos cada uno, en turnos distintos a los que hace su equipo de primera (ej. 1er turno primera, 2do turno 2012 y 2013), con arbitraje a cargo de la A.Fu.R.T.

Los árbitros de primera serán los que normalmente dirigen en la Liga Regional Riotercerense. Los de fútbol formativo deben ser provistos por el club local.

El club que oficie de local, deberá presentar la cancha reglamentaria, pelotas y los elementos auxiliares como botiquín, cama Raqui, camilla y cuellos ortopédicos.