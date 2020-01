Río Tercero: el intendente Ferrer recibió a los familiares de Sara Álvarez, víctima de un homicidio

El encuentro entre el intendente Marcos Ferrer y familiares de Sara Álvarez de Moyano (73), se realizó en la mañana del martes, en el despacho del jefe comunal.

Allí, se le entregó un petitorio. Sara, murió producto de un robo del que fue víctima, cuando se encontraba en su casa de barrio Monte Grande, el pasado lunes 20 por la noche. Fue atada de pies y manos, siendo encontrada sin vida por uno de sus hijos en el patio de la vivienda.

Las primeras detenciones se produjeron en la jornada siguiente del hecho, el martes 21, en procedimientos ordenados por el fiscal Alejandro Carballo. Los dos detenidos, que se encuentran en Bouwer, están imputados por "homicidio en ocasión de robo". El lunes de esta semana, se produjo una tercera detención. Se trata de un joven de 24 años, sospechoso de ser partícipe del hecho delictivo.

También en la jornada del lunes se realizó una marcha, convocada por el Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, al que la mujer era afiliada y por su familia. La movilización transitó la calle Vélez Sársfield concluyendo en la Plaza San Martín. La consigna fue el esclarecimiento del hecho y el pedido de Justicia.

El texto del petitorio

En el petitorio que se le entregó al intendente, entre otros párrafos, se le solicita al jefe comunal que se les brinde "colaboración y eleve nuestras quejas a quien sea necesario".

Se indica en el primer punto: "Que, por su intermedio, se realicen todas las gestiones necesarias para que la causa por el HOMICIDIO DE MARÍA SARA ÁLVAREZ, cometido el pasado 20 DE ENERO DE 2020, en su domicilio, en horas de la noche, no quede impune, que los CULPABLES, hoy detenidos, continúen así y paguen por el crimen cometido, al igual que todo aquel que haya tenido algún grado de participación en el hecho. Que les aplique la pena máxima, que no se les permita salir en libertad, y permanezcan en la cárcel hasta el último día de su condena, y no reciban beneficios de atenuación de la pena."

En el segundo punto, se solicita: "Que se brinde mayor presencia policial en el barrio MONTE GRANDE y en todas aquellas zonas dominadas hoy por la delincuencia, que no existan barrios olvidados, sin presencia policial, los que solo son tenidos en cuenta en la hora de las elecciones (...) Que se recuerde que estamos hablando de CIUDADANOS, no existen de primera ni de segunda (...) SOMOS TODOS CIUDADANOS QUE NECESITAMOS Y EXIGIMOS SER ESCUCHADOS. Necesitamos de presencia policial estable y duradera que no solo sea para la ocasión, que no se trate de un paño de agua fría para calmar el reclamo ciudadano".

Luego, en el tercer punto del petitorio, se expresa: "Que las promesas electorales que se realizaban en búsqueda de votos, no sean solo eso, que se materialicen y veamos presencia policial en toda la ciudad, no solo en el balneario y en el centro comercial".

En el cuarto punto, se indica: "Que la labor realizada por la UNIDAD JUDICIAL, el FISCAL CARBALLO, y la POLICÍA PROVINCIAL, de la cual estamos muy agradecidos y conformes, que estuvieron trabajando desde el minuto cero, desde el primer instante que nos enteramos de la desagradable noticia, continúe así en este caso y en aquellos que lamentablemente no se pueden evitar, que la escalada de violencia que se está vivenciando en toda la ciudad, cese (...) Que se tomen medidas extremas y efectivas, que se pongan cámaras monitoreadas por la policía que permita un mayor control de las calles, que se brinde tranquilidad a los vecinos y temor a los delincuentes, que la sensación inversa, es la que reina hoy (...) y debemos revertirla con su labor".

El petitorio, señala: "Reiteramos el pedido de seguridad para toda la ciudad, y cumplimiento efectiva de las condenas por parte de la delincuencia. Basta de inseguridad, queremos vivir tranquilos en nuestra casa, caminar sin mirar atrás para ver si alguien nos sigue en nuestras calles, ir a un comercio tranquilos, sin el temor a que entren a robar (...)"

Concluye: "Atento a lo expuesto, solicitamos ser oídos, tenidos presentes, que se nos brinde respuesta y seguridad a toda la ciudadanía que hoy eleva su voz en un solo pedido: JUSTICIA".