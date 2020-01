"La grieta", algunos grupos de medios, el "sentido común" y la eterna deuda externa

De cajón, "made in argentina". Al calor del verano, surgieron, como era previsible, medidas adoptadas por el nuevo Gobierno Nacional, que generaron posiciones a favor y posiciones en contra. Es lógico. Por supuesto.

De cajón, "made in argentina". Para un sector, todo lo decidido es "malo". Para el otro sector, todo lo decidido es "bueno". Extremismos o fundamentalismos. La elección de lo que sea, queda a criterio de quien lee.

Quienes intenten analizar la actual coyuntura, con algo de equilibrio, no pertenecerán al sector mayoritario de la sociedad. Los extremos, se encuentran aún, y quizá por demasiado tiempo, bastante alejados.

Para un sector, el de "está todo mal", todo, pero todo, más allá de que se vea beneficiado con alguna medida, estará mal, aunque esté bien, o medianamente bien. Para el otro sector, más allá de que se vea afectado con alguna medida, estará todo bien, aunque no esté todo bien, o sea que algo esté mal, o medianamente mal.

Sin luna de miel

La debacle económica y social, especialmente, en el transcurso de 2019, padecida por el país, no generó la conocida "luna de miel", ese especie de limbo entre la sociedad y un nuevo gobierno, que solía ser de un año.

El papel, por lo menos, de ciertos medios grandes, es discutible y reprochable. De justificar, por ejemplo, a los excesivos aumentos de los servicios públicos, padecidos por la mayoría de la población, con el eufemismo de "sinceramientos", se pasó en una vuelta de página a hablar de "ajustes" en algunas áreas de la economía, como si cuatro años, los que pasaron, no hubieran existido.

¿Extraño? No, para nada. Existen "periodistas" que llegan a millones de personas, transformados en amanuenses, escribas, voceros, colóqueles el nombre que desee, del poder real del país. ¿El poder de un gobierno? No, el poder que opera oculto detrás de ese poder. Siempre lo hizo, para su beneficio, claro.

Machacaron tanto con el tema del famoso "sinceramiento", que millones de personas terminaron por naturalizar a la pobreza en la que cayeron, cuando estaban en otro sector socio económico, algo más elevado. "Hemos vivido de prestado y ahora hay que sufrir", lanzaba un hombre que acababa de cerrar su negocio, por falta de ventas y por no poder afrontar el costo de los servicios.

La "ilusión" de Gonzáles Fraga

Así, de esa manera, no fueron pocos quienes le otorgaron entidad a la frase poco feliz de Javier González Fraga, expresidente del Banco Nación, cuando señalaba que las compras de plasmas, otros elementos y hasta irse de vacaciones, otrora, había sido "una ilusión" de un sector social, según su clasista punto de vista. Algunas y algunos, por supuesto, estuvieron de acuerdo. Y no fueran pocas y pocos quienes aun perdiendo, suponían, paradójicamente, que estaban ganando. Y aún lo suponen.

Claro que el mismo González Fraga, que como antecedentes cuenta el haber sido presidente del Banco Central durante los primeros años del Gobierno de Carlos Menem o asesorar con su consultora al magnate saudí Gaith Pharaon, sospechado por tráfico de armas y lavado de dinero, solo por citar algo de su legajo, debería explicar ahora si fue una "ilusión", durante su reciente presidencia en el Banco Nación, en la anterior gestión, el escándalo por los préstamos otorgados desde esa entidad crediticia a la firma Vicentín.

El banco público le otorgó préstamos a la aceitera por más de $18.000 millones. Dicho monto representa el 20% de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad, un porcentaje que supera los límites de concentración fijados en los estándares de Basilea y pone en riesgo sus finanzas. En diciembre de 2019 Vicentín dispuso la reestructuración de su deuda, de la cual contrajo un 80% con el banco presidido por Fraga.

La mayoría de los medios grandes que no es lo mismo que "grandes medios", no le otorgaron demasiado espacio a dicha denuncia, como a otras, que tienen a exfuncionarios de la anterior gestión en investigación.

Modas extrañas

Naturalizar la pobreza, como señalar que era "moda" comprar ropa usada, solo por citar algunos ejemplos, al igual que el escaso o nulo espacio que se le otorgó a las citadas denuncias, en ocasiones, comprobadas judicialmente, precisamente no fueron o no son un sello distintivo de ciertas y ciertos comunicadoras y comunicadores, que cuentan o analizan la realidad, pero con un prisma llamativo. O no tanto.

Crean, o por lo menos, intentan crear, el denominado "sentido común". No es exclusivo de nuestro país, pero ha adquirido ribetes de escándalo, como dichos medios van modelando a ese sentido común.

La relevancia de los instrumentos de comunicación como mediadores de la “realidad” ha sido tema de debate recurrente en los acercamientos sociológicos a los mass media, señalaba en 2007, la síntesis en España sobre jornadas de debate sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción del sentido común.

Desde los planteamientos clásicos de la teoría de la comunicación, se asume que los medios estructuran la cotidianidad del individuo, el realissimum pragmático –que determina el comportamiento adaptativo del ser social– a partir de la capacidad de éstos para vehicular datos e interconectar las conciencias de los receptores, esto es, a partir de su capacidad para organizar el presente, moldear el pasado y orientar los acontecimientos futuros desde una labor prospectiva, se agregaba.

Ese papel de ciertos grupos de medios criollos, instaló el término "grieta", la división entre un sector y otro sector de la sociedad. "Grieta", implica ruptura, que es diferente al debate de ideas. Y ha generado "odio". La acepción de odio, es desearle el mal a otra persona. La bronca, es revelarse hacia algo que se considera no es correcto. Existe una diferencia.

Las redes sociales, vehículos de la grieta

También prevalece el sello nacional de la disputa, en ocasiones, más por empecinamiento ideológico, partidario, o póngale el nombre que desee, "influencia mediática" si lo quiere, en las redes sociales, que por convicciones dotadas de herramientas para hacerlo. Y esto, más allá del slogan del nuevo gobierno, "Argentina Unida". Difícil.

Los debates en las redes, especialmente en Facebook, destilan odio, demasiado, en ocasiones, sin fundamentar el origen de dicho odio, ni fundamentar los fundamentos que se esgrimen, solo basados en textos, análisis, párrafos o palabras que se expresaron en portales digitales, diarios, revistas y, por supuesto, la televisión.

Lo que expresen los amanuenses, escribas o voceros del poder mediático, serán, para quienes toman esos mensajes, máximas absolutas, colóquele, si lo desea, "palabras santas", aunque de "santidad", poco y nada.

El problema no es quien sabe, porque se preocupó en indagar, para debatir, sino quien no sabe (nadie está obligado a hacerlo) pero considera que sabe porque lo dijeron en la "tele" o lo escribió alguien por allí.

Remendar esa grieta, que no existe solo en la Argentina, sino en otros países de Latinoamérica, como Brasil, no será sencillo, si el "sentido común" continúa siendo modelado por algunos grupos de medios grandes.

No obstante, ese "sentido común", más allá del bombardeo mediático con noticias que en algunos casos rozan las fake news, comienza a revelarse, porque como decían los abuelos "la gente no come vidrio".

No fue solo Perón, sino también el uruguayo Mujica, entre otros, quienes señalaron que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo.

¿No debería ser así? Seguramente. Pero es así. Entre las preocupaciones actuales de la sociedad, según diferentes encuestas, prevalece la cuestión económica.

El "sentido común", creado ex profeso y destinado a generar lo que generó, puede entrar en crisis si la situación económica experimenta una mejoría. Ese, además de gobernar como corresponde, en todos los aspectos, debería ser el desafío, sin dudas, de la actual gestión.

La deuda eterna

El nuevo gobierno avanza, se asegura, en la renegociación de la deuda externa y eterna. Arreglar con el FMI, que le otorgó el préstamo más grande de su historia a nuestro país, inclusive, se indica, violando su propio estatuto, durante la anterior gestión, para luego arreglar con los acreedores privados, es fundamental, si se pretende colocar en marcha un plan económico sustentable.

Es interesante que eso se produjera, pero más lo será, que una vez cerrado el acuerdo, se investigue qué ocurrió con los miles de millones de dólares que se tomaron prestados (hasta con un bono a 100 años), quiénes son los responsables de que eso sucediera para financiar la fuga del país, como se especula, de miles de millones de dólares, con la conocida y recurrente en diferentes etapas de la historia nacional, "bicicleta financiera".

Que no suceda como con la denominada "causa Olmos". Fue El endeudamiento externo entre 1976 y 1983 sirvió para solventar negocios privados. Esta afirmación se desprende del fallo del juez Jorge Ballestero dictado en junio de 2000, en la causa que se cerró entonces, conocida con el nombre de su impulsor, Alejandro Olmos, en la que se investigó el proceso de endeudamiento del país durante la última dictadura cívico-militar.

Hubo, entonces, responsables del gobierno dictatorial, pero los beneficiarios fueron algunos grupos económicos, ligados a los centros financieros internacionales. Contrajeron deuda privada que más tarde sería estatizada con seguros de cambios. Para comprenderlo: esa deuda, de particulares, la pagamos todas y todos los argentinos.

La operatoria se valió principalmente de tres pilares: la reforma financiera y la pauta cambiaria (devaluación progresiva del peso); la apertura económica, la desindustrialización y el desmantelamiento estatal.

En la sentencia del juez Ballestero, se indicaba en uno de sus párrafos: (...) El gobierno constitucional, en junio de 1984, se dirigió al Fondo Monetario Internacional exponiendo la situación heredada, el deterioro económico a partir del fracaso de la política en ese sentido practicada durante el gobierno de facto, reclamando condiciones más adecuadas para cumplir los compromisos (...)

La sentencia fue lapidaria. El ilícito había existido, pero no existían procesados en la causa. Se demostró el delito, pero no pagaron su parte los responsables. Así se cerró.

Claro que lo urgente es renegociar ahora la reciente y enorme deuda por parte de la actual gestión, pero lo lógico sería que se investigara luego, si existieron funcionarios responsables y beneficiados, por dicho endeudamiento, para que la sociedad no pague nuevamente el negocio de pocos en desmedro de muchos.

Y claro, que los grandes medios le otorguen el espacio que semejante tema amerita, para que se cumpla un derecho que tiene la sociedad, nada menos que el del acceso a la "información".

Por ahora, puntos suspensivos...