Especial Verano 2020: sugerencias sobre qué hacer en el caso de tormentas

Ya sea en las sierras o en cualquier balneario del llano, es importante considerar las previsiones que deben adoptarse en el caso de que nos sorprenda una tormenta. La Provincia, difundió, hace algunos años una serie de sugerencias que por supuesto no pierden vigencia:

Ante tormentas severas, tené en cuenta las recomendaciones de Defensa Civil:

Si hay alerta meteorológica evita ir al río o salir de caminata.

Carpas, casas rodantes y cabañas son vulnerables. Buscá refugio en una estructura sólida, incluso en construcción.

Abrí algunas ventanas, preferentemente del lado opuesto de donde sopla el viento. No te acerques a éstas mientras dure el fenómeno.

Se estás manejando en la ruta y te encontrás con lluvia, niebla o polvo mantené las luces bajas encendidas, disminuir la velocidad, guardar la distancia de los demás vehículos y mantenerse en el carril siguiendo las líneas de referencia.

Tormentas eléctricas

Si estás en la intemperie, busca una vivienda o lugar cerrado y esperá que pase la tormenta.

Alejáte de alambrados, cables de teléfono, alumbrado público y electricidad.

No transportes cañas de pescar, palos de golf, caños u otros elementos metálicos que pueden ser conductores de electricidad.

Permanecer debajo un árbol es peligroso.

Una excelente protección es el interior del automóvil. Cerrá las ventanillas. Nunca te ubiques debajo del auto, ese sí es un lugar peligroso.

Todos los lugares altos son muy peligrosos, con más razón si tienen estructuras metálicas.

Es importante recordar, sobre todo en las sierras, que tanto ríos como arroyos, luego de una tormenta pueden crecer repentinamente y convertirse en peligrosos torrentes.

No acampes en lugares que no conozcas y que no tengan un control correspondiente. Respetá las indicaciones de las autoridades, tanto sean bomberos, policía o defensa civil.