Bomberos de Río Tercero recomiendan qué hacer ante la mordedura de serpientes

Con el verano y las actividades al aire libre, en muchos de los casos, sitios agrestes, los Bomberos Voluntarios de Río Tercero, brindaron una serie de recomendaciones sobre cómo actuar ante la mordedura de serpientes.

Además, en un flyer, los servidores públicos, señalan detalles de la Yarará, el ofidio más peligroso que se encuentra en esta parte del país.

Entre los consejos que se brindan, se encuentran los siguientes:

En caso de accidente, el tratamiento previo a la atención médica debe limitarse,a tranquilizar al paciente, mantenerlo en reposo y suministrarle mucho líquido (nunca bebidas alcohólicas). Lavar la herida con abundante agua y apretar el contorno con los dedos para provocar la salida de sangre.

Recuerde que la acción del veneno es lenta y progresiva; por lo tanto se dispone, en el peor de los casos, de varias horas hasta lograr la asistencia médica y la colocación del antiveneno ofídico.

No se recomienda la práctica de curaciones "caseras", las que solo contribuirán a empeorar la situación del accidentado: - No quemar el lugar de la mordedura; - No hacer cortes ni succionar el veneno; - No aplicar torniquetes; - No destruir las ampollas que se forman como consecuencia de la acción del veneno; - No inyectar medicamentos en el lugar de la mordedura; etc.

El antiveneno ofídico, también llamado suero antiofídico, es el único tratamiento efectivo en accidentes provocados por una serpiente venenosa.

Debe ser suministrado con sumo cuidado ya que puede ocasionar trastornos secundarios graves; por esta razón se desaconseja su utilización por personal no profesional.

Lleve rápidamente al accidentado al centro médico más cercano para que se le efectúe el tratamiento pertinente. Es preferible que el tratamiento sea efectuado por un profesional y, de ser posible, en centros sanitarios en los que se cuente con la infraestructura necesaria y personal capacitado para atender eventuales complicaciones.

Si algún vecino o su Unidad disponen de antiveneno ofídico, no lo utilice sin procurar previamente la asistencia de un profesional médico. Diríjase con el antiveneno ofídico al centro sanitario más cercano o, en su defecto, procure la asistencia de personal idóneo (enfermeros, agentes sanitarios, etc.) o personas que sepan colocar inyecciones, particularmente por vía endovenosa.

Una vez superada la emergencia, lleve al paciente al centro de salud más cercano.

Debe recordarse que en esta zona, los nosocomios que cuentan con el suero antiofídico son el Hospital Provincial de Río Tercero y el Hospital Eva Perón de Santa Rosa.

Sobre la Yarará

Los bomberos, además, publicaron un flyer en sus redes sociales en donde se especifican las características de la Yarará, el ofidio más peligroso que habita esta zona.

Ese de gran porte y de una circunferencia importante. Las hembras, significativamente son más largas y más pesadas. Las medidas de dicho ofidio es de 80 a 120 centímetros de largo en promedio.

El color de la misma en su dorso es castaño con circunferencias arriñonadas de color castaño oscuro con bordes claros. El vientre, en tanto, es blanquesino manchado.

La cabeza es triangular con manchas castaño oscuro y un tridente de color castaño claro.

No es una serpiente agresiva. Ataca solo cuando se siente amenazada. Se caracteriza por su poder venenoso.

La Yarará muerde en un 70 por ciento en la parte inferior de las piernas.

El margen para aplicar al suero antiofídico es de 12 horas.

Se agrega y reitera como recomendaciones en el caso de una mordedura: inmovilizar a la persona, proporcionarle agua, taparla si tiene frío, trasladarla para su atención médica. No aplicar torniquetes, no aplicar desinfectantes, no succionar ni quemar la herida, no dar al herido bebidas alcohólicas ni remedios caseros.



El hábitat de este ofidio es el norte y centro-este de la Argentina, sudeste de Brasil, Paraguay y Uruguay.