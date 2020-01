Tras la indagatoria siguen detenidos los imputados por la muerte de un vecino de Villa del Dique

El jueves prestaron indagatoria los dos jóvenes, de 21 y 19 años, imputados por "homicidio preterintencional", debido a la muerte de José Oviedo (44), el 2 de enero, producto de una golpiza que sufrió en la madrugada del 25 de diciembre, a la salida de un boliche, en Villa Rumipal.

Oviedo, de Villa del Dique, fue trasladado a Córdoba, luego de concurrir en dos oportunidades al Hospital Eva Perón, en Santa Rosa de Calamuchita, falleciendo en un nosocomio de la capital provincial.

Los detenidos, tienen domicilio en Villa Rumipal y Villa del Dique y se encuentran alojados en la sede la Departamental Calamuchita de la Policía con asiento en Embalse.

"Se les recibió declaración en presencia de sus abogados defensores", expresó Bruera. Consultada si la imputación continúa siendo "homicidio preterintencional", respondió afirmativamente. "Ahora estamos dentro del plazo legal de 10 días a los fines de resolver su situación procesal", agregó la fiscal.

En ese lapso, debe determinarse si se les dicta o no la prisión preventiva. Bruera confirmó que "hicieron uso del derecho de defensa que otorga la ley" en la indagatoria. "En virtud de ello, han declarado", expreso, aclarando que al encontrarse la causa con "secreto de sumario", no puede brindar precisiones. "Continúan detenidos y la investigación sigue; se están receptando nuevos testimonios e incorporando pruebas", indicó.

Sobre si existe la posibilidad de qué haya más personas involucradas, respondió: "Una de las pruebas fundamentales que tiene la causa, hasta ahora me permite sostener la imputación y detención solo de dos personas; podría suceder, pero la verdad, es que por el momento no tengo nada que me haga cambiar para agregar a alguien más". Y reiteró: "De la prueba que tengo en la causa, surge que solo dos personas son las que lo habrían agredido".

Consultada sobre si el abogado de la familia puede solicitar el cambio de la imputación, como se conoció, señaló: "Por supuesto, el querellante puede solicitar el cambio de calificación en cualquier estado del proceso de la investigación y lo resolverá la fiscalía, teniendo en cuenta la prueba que obra en autos". No obstante, aclaró: "Hoy la prueba que tengo en la causa, me permite sostener esta calificación".

Los imputados están, como está señalado, imputados por "homicidio preterintencional". Dicha figura legal, implica que quien golpea a una persona que pierde luego la vida, no lo hace con el objetivo de causarle la muerte. Bruera recordó que según la causa, Oviedo fue agredido, cayendo y sufriendo un golpe que provocó posteriormente su deceso. "Al caer al suelo, tuvo un golpe mayor que es lo que le ocasionó la muerte", expresó.

La fiscal señaló que la autopsia arrojó que la muerte fue provocada por un "traumatismo de cráneo". Indicó que no surge de la investigación que lo hayan golpeado cuando se encontraba tendido en el piso. "De lo que tengo en la causa no surge que haya sido víctima de nuevos golpes", manifestó.

Confirmó, en tanto, que también se investiga la atención médica, en primera instancia, que recibió en Santa Rosa. Oviedo, tras ser trasladado al hospital de esa ciudad, luego de unas curaciones, fue enviado a su casa, relataron sus familiares en un informe publicado por el diario La Voz del Interior.

Por la tarde, al empeorar su estado, fue llevado nuevamente al nosocomio, en donde se decidió su derivación a Córdoba. "Aparentemente, esa fue la atención que este señor tuvo, por lo que también se está trabajando en eso, para conocer que sucedió allí", expresó la fiscal.

Sobre la marcha de familiares, vecinos y amigos, reclamando justicia el pasado lunes, en Villa del Dique, dijo que conoció de esa manifestación.

"No puedo hacer ningún comentario, simplemente puedo decir desde el lugar que tengo en la fiscalía, que estamos trabajando todo el tiempo a los fines de recabar los elementos probatorios y todo lo demás, actuando conforme a lo que establece el Código Procesal Penal y la ley", señaló.

Bruera, si bien está instruyendo la causa en la actualidad, ya que se encuentra de fiscal de feria, la misma corresponde a Alejandro Carballo, quien se encontraba de turno cuando se produjo el hecho.

El audio de la entrevista