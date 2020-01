Para quienes tienen previsto pasar el 1 de año al aire libre, este el pronóstico para la zona

La mañana amaneció nublada en diferentes sectores de la zona, con salidas esporádicas del sol. Para el resto de la jornada, no se prevén lluvias, con cielo parcialmente nublado por la tarde y una máxima estimada en los 30 grados...

Ya es una tradición: tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero, muchas familias deciden pasar ambas jornadas al aire libre, disfrutando de las múltiples opciones estivales que ofrece la región, con diferentes balnearios en ríos, lagos y arroyos, tanto en la zona del llano como en las sierras.

El pasado 25, Navidad, no fue el mejor día para hacerlo considerando las condiciones del tiempo. Todo indica y así lo señala el SMN y otros sitios, que para este 1 de enero, será diferente. No se prevén lluvias y la temperatura, si bien no será de calor extremo, se estima una máxima de 30 grados.

Para este miércoles 1 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional, prevé, para Río Tercero, Almafuerte, Villa Ascasubi y Pampayasta, con balnearios que aguardaban a miles de visitantes, tanto junto al lago Piedras Moras como en los predios ubicados en la margen del río Ctalamochita, cielo parcialmente nublado por la tarde, con una máxima estimada en los 30 grados.

El pronóstico por población del SMN

En las sierras de Calamuchita no será diferente. En Embalse, el organismo oficial del tiempo, pronostica las mismas condiciones, al igual que en Villa Rumipal, Villa del Dique, Santa Rosa, La Cruz, San Agustín, Río de los Sauces, en la zona de Paso Cabral, en jurisdicción de Las Caleras, y en Los Reartes.