Una persona realiza una huelga de hambre frente a los Tribunales de Río Tercero

La imagen es la de un hombre que se encuentra frente a los Tribunales de Río Tercero, con una serie de elementos y carteles en donde expone el porqué se encuentra en ese lugar, realizando una huelga de hambre.

Esa es la noticia, porque se expone, es público. Quien llega, sale del edificio o pasa frente al mismo, observa esa imagen. "Hasta que la Justicia no resuelva sobre la custodia de mi hija, aquí me voy a quedar", señala.

En esta nota se omiten los nombres, porque se trata de una disputa entre el padre, quien reclama, y la madre de una niña. Precisamente, la omisión de identidades, es en resguardo de la menor.

Según explica el hombre, radicado momentáneamente en Santa Rosa de Calamuchita, crió a su hija hasta que tuvo más de tres años en Río Tercero, en donde vivía.

La relación, sostiene el hombre, "era cordial" entre la madre y él, hasta que señala, la misma se tensó, luego de que la mujer se llevara a la niña, llegando a recibir una denuncia por "violencia de género". "Jamás actué de manera violenta, porque no soy así, por el contrario, soy un militante por la paz", asegura.

"Aun así, me sometí a las pericias que fueran necesarias, cumplí con lo ordenado por la Justicia, para iniciar un proceso de revinculación", indica. El mismo, que implicaba un régimen de visitas para poder estar con su hija, "no fue posible", dice, por "las trabas que colocó la madre permanentemente".

Finalmente, recuerda que ante esa situación, apeló para que se le otorgara la custodia de la niña. El reclamo, se inició el pasado lunes para que la Cámara que tenía que resolver, se expidiera. Indica que se le informó a su abogado que sería recibido el jueves, algo que sucedió al día siguiente.

"Me volvieron a hablar de la revinculación, la que no se cumplió y no por mi culpa, pero no sobre la cuestión de fondo que es la custodia. Por eso acá me quedaré, hasta que pueda reencontrarme con mi hija", aseveró.