Indemnizaciones: una resolución, el Boletín Oficial, preguntas y una respuesta demasiado obvia

El último acto del gobierno de Mauricio Macri con respecto a las indemnizaciones por la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero en 1995, para quienes adhirieron a la ley que establece montos de reparación, demandantes civiles, fue la publicación de una resolución en el Boletín Oficial de la Nación.

La misma, firmada por Luis Riva, exdirectivo de Fabricaciones Militares, salió publicada en el boletín el 11 de diciembre, un día después de dejar el Gobierno la anterior gestión. Ya estaba, de hecho, preparada.

Esto generó expectativas entre quienes aguardan desde hace años, que se abonen esos resarcimientos, a través de una norma que fue aprobada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Ejecutivo en 2015, antes de que asumiera Macri. Faltaba la reglamentación, que recién fue posible, en abril de 2018.

De hecho, en esa jornada, la del lunes 11 de diciembre, los titulares, coincidieron en que después de 24 años, cobrarían los primeros damnificados por las explosiones de Río Tercero. Sin embargo, lo que parecía ser una buena noticia, dejó serlo, o lo fue a medias, en la medida en que se conocieron detalles sobre lo publicado.

En primer lugar, no son las primeras indemnizaciones que se abonarán. En todo caso, sí, mediante la ley, pero por sentencia judicial, se pagaron desde el Estado Nacional otras.

Según aclaró luego la Comisión de Damnificados, que en un reclamo colectivo patrocina el abogado cordobés Mario Ponce, no es la primera resolución, como tampoco es la primera lista de demandantes civiles, que se beneficiarán, vía ley, con los resarcimientos, pero sí, llamativamente, ha sido la primera en ser publicada.

Es más, se indicó desde dicha comisión, que según conoce, la resolución que, casualmente, se hizo pública un día después de dejar el gobierno la anterior gestión, no establece que cobrarán en lo inmediato quienes integran dicha lista, sino que es el inicio del proceso para que ello efectivamente suceda.

Para comprenderlo mejor: los certificados de cada demandante, cargados en una plataforma digital, son enviados desde el Ministerio de Defensa a Fabricaciones Militares, allí se corrobora que estén correctos y se remiten nuevamente a Defensa. A partir de ese momento, se inicia el proceso de cobro.

Por otra parte, desde la misma comisión, enfatizaron en no estar de acuerdo con la publicación de los nombres de quienes percibirían el resarcimiento, que será, por otra parte, en bonos del Estado.

Un interrogante: ¿si no es la primera resolución de esta naturaleza, por qué se la incluyó en el Boletín Oficial de la Nación, precisamente, a poco de dejar el gobierno la anterior gestión?

Continuando con ese razonamiento, ¿cuál fue el rédito de no haberlo hecho con la otra resolución y hacerlo en sus últimas horas de gestión con la que se conoció ahora?

Las redes sociales, pueden otorgar una respuesta. Muchas y muchos, aplaudieron al expresidente, por haber destrabado, señalaron, dicha ley, algo que, como se apreciará, no es tan absoluto.

Por otra parte, el anexo con los nombres de quienes cobrarían, sin dudas, dejó expuestas públicamente a esas personas, 124 en total, no solo señalando sus identidades, sino los montos que percibirían, los que, al decir de la Comisión, deben ser actualizados.

Sin embargo, por si acaso, debe reiterarse: aún no cobran, recién se inicia el proceso para ello y, el pago, por parte del Estado, no será en dinero, sino en bonos, como ha sucedido con otras normas, como la que resarció a las víctimas del atentado a la AMIA. Es importante realizar dicha aclaración.

Para quienes han celebrado con esa resolución, es importante que conozcan cómo se llegó a dicha instancia.

A diferencia de lo que muchas y muchos consideran, que la gestión anterior posibilitó que la ley entrara en vigencia, en realidad se procuró todo lo contrario: hizo lo posible, no solo para demorar la reglamentación de la misma, sino que, en su momento, estableció el concepto de "causa vigente", lo que impediría que los adherentes a la ley, pudieran cobrar.

El anterior gobierno, como se explicará, hablando en términos futbolísticos, pateó la pelota permanentemente hacia adelante y, como está indicado, en algún momento, hasta intentó quedarse con esa pelota directamente.

Para analizar esa realidad, debe recorrerse el camino desde el inicio, o sea, el punto de partida de cómo se llegó a la aprobación, promulgación y, finalmente, con extrema tardanza, a la reglamentación de la ley.

Lo importante, en todo caso, en este tema, es conocer el todo, con respecto a dicho proceso, no solo una parte.

Una larga historia

En 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se acordó un arreglo extrajudicial entre el Estado, representado por el entonces interventor de la DGFM, Arturo Puricelli, y el abogado Mario Ponce, patrocinante de unos 12 mil riotercerenses demandantes por daño moral y psicológico.

El acuerdo, en una audiencia de conciliación, en Río Cuarto, era que dichas personas, suspendían sus acciones en contra del Estado Nacional, bajo la condición de que se elaborara una ley de reparación de adhesión voluntaria.

En 2008, en una visita a la Fábrica Militar Río Tercero, la expresidenta, Cristina Fernández y actual vicepresidenta en funciones, anunció que se elevaría el proyecto al Congreso de la Nación. En 2009, la iniciativa se encontraba ya en la Cámara de Diputados.

¿Qué sucedió en aquel momento? Desde la denominada "Comisión de Damnificados" se indicaba que el proyecto requería de modificaciones, para que los montos no se desactualizaran.

El abogado Ponce viajó y se reunió con los diputados planteando dicha situación. A algunos, increíblemente, tuvo que explicarles qué había sucedido en Río Tercero, en 1995, porque "no lo recordaban muy bien".

Desde el kirchnerismo, se argumentaría, luego de una reunión con Ponce en 2012, que al ser presentada la iniciativa en Diputados, no se había podido avanzar, por el denominado "grupo A", un sector con mayoría en las comisiones legislativas y opositor al por entonces oficialismo.

Se prometió que el proyecto se trataría en 2013. La iniciativa permaneció en la cámara baja. La ley, se elaboró con el mismo concepto de reparación, como está señalado, que otras normas que se aprobaron, sancionaron, promulgaron y reglamentaron, como fue el caso, por ejemplo, del atentado a la AMIA.

La ley que contempla indemnizar con montos propuestos por el Estado bajo el concepto de adhesión voluntaria (suspender y desistir de la acción civil) para Río Tercero, tuvo más tiempo de espera que las anteriores.

Quienes no renunciaron a sus demandas, sentencias judiciales mediante, especialmente por daños físicos y, en algunos casos morales, fueron cobrando con el tiempo, como está apuntado.

En julio de 2014, a instancias del diputado oficialista Eduardo "Wado" de Pedro (ministro del Interior del actual gobierno, el que asumió el 10 de diciembre), finalmente tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Fueron 179 los legisladores que votaron en afirmativo.

Sin embargo, debió pasar más de un año, para que en septiembre de 2015, la Cámara de Senadores, también la aprobara por unanimidad y se sancionara finalmente dicha ley.

La misma fue promulgada por el Ejecutivo, entonces a cargo de Cristina Fernández, sobre el final de su mandato.

Restaba la reglamentación, para que entrara en vigencia, o sea, para que quienes adhirieron a la misma pudieran iniciar el proceso de cobro, como está señalado, en bonos del Estado.

Ese paso era lo que debía realizar la gestión que asumió en diciembre de 2015. Mauricio Macri había ganado por un amplio margen en Río Tercero como en toda Córdoba. Para muchos, la reglamentación sería cuestión de meses. No fue así.

Ponce, ante la demora, luego de recibir promesas que no se cumplieron, como por ejemplo del primer ministro de Defensa de la anterior gestión, Julio Martínez, según recordó, con el que se reunió en enero de 2016, de que se reglamentaría la ley en lo inmediato, presentó un amparo en la Justicia Federal de Río Cuarto.

El juez Carlos Ochoa hizo lugar a la presentación y le otorgó 60 días al Gobierno para reglamentar la ley. El Estado, a través de sus letrados, apeló, pero una Cámara Federal confirmó la resolución de Ochoa. Nuevamente el juez riocuartense intimó al Ejecutivo a reglamentar dicha norma.

Un informe periodístico

Un informe de La Nueva Mañana de Córdoba, narrando paso a paso el peregrinar del proyecto y la posterior ley, escrito por el periodista Gastón Gracia Daponte, develó que ante la intimación de la Justicia, existía un "proyecto de decreto" para reglamentar la ley, que establecía el concepto de "causa vigente". El título de aquel informe era el siguiente: Explosiones en Río III: decreto de Macri para no indemnizar a damnificados.

Se consideraba en la reglamentación, que quienes se beneficiaran con dicha norma, debían tener sus causas activas hasta seis meses antes de la sanción de la misma. En concreto: quienes habían suspendido por aquel acuerdo de 2007 entre el Estado y Ponce, sus demandas, no podrían cobrar su reparación con dicha ley.

Dicho informe generó reacciones tanto en la Provincia como en la Nación. Hasta el gobernador Juan Schiaretti calificó de "injusto" lo conocido y los bloques de la Legislatura Provincial, terminaron consensuando un proyecto en el que le solicitaban al Ejecutivo que reviera esa medida.

Rápidamente, desde el Directorio de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, se salió a aclarar en otro medio de la capital provincial, La Voz del Interior, que no se trataba de un "proyecto de decreto", sino de un "borrador" que se había filtrado y había tomado estado público, pero que el espíritu del actual Gobierno era respetar en su reglamentación lo que señalaba la letra de la ley.

En declaraciones periodísticas, la senadora de Cambiemos, Laura Rodríguez Machado, en diálogo con el colega Pedro Figueroa, en su espacio Derecho y Revés Radio, indicaba que se le había "mentido" a los riotercerenses cuando se les prometió que se les pagaría, si renunciaban a sus demandas civiles.

Extraña apreciación la de Rodríguez Machado, porque la ley no había sido votada solo por el oficialismo de entonces (FPV) sino también por la oposición, en la que se encontraba precisamente, ya como oficialismo, la senadora, al momento de sus declaraciones.

Un concepto, que debe recordarse, es que el Estado trasciende a los gobiernos. Como sea, lo que parecía que sucedería, no había sucedido: el Gobierno prometía, finalmente, que reglamentaría la ley.

Sobre si era un "borrador" que se filtró o un "proyecto de decreto", la legisladora de Unión por Córdoba, María Laura Labat, manifestaba en una entrevista con quien escribe, que era lo segundo y que se podía encontrar en el expediente judicial, público en Internet. "Es improvisación o 'si pasa, pasa'", cuestionaba Labat.

Posteriormente, de visita en la ciudad, el legislador del interbloque Cambiemos en la unicameral, Adolfo Somoza, en una conferencia de prensa, brindaría detalles de una reunión que había mantenido con el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el responsable de Asuntos Jurídicos de esa cartera, el abogado Juan Mocoroa.

Somoza indicaba que el ministro de Defensa le había señalado que el decreto ya estaba en el área Jurídica y estaban de acuerdo con el mismo, tanto en la Jefatura de Gabinete como en la presidencia.

Ahora bien, si era un "proyecto de decreto" o "un borrador" que se filtró, argumentando una equivocación, si el colega Gracia Daponte, no hubiera publicado ese informe, ¿cómo se hubiera reglamentado la ley?

La norma, debe recordarse, no solo contempla daños morales y psicológicos, sino también materiales, lesiones graves, gravísimas, y muertes.

Ante la demora, en marzo de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, le informó al Estado Nacional, en una nota enviada al canciller, que el caso Río Tercero, tenía un número de referencia y se realizaba un seguimiento del mismo, para que, entre las partes, se pudiera arribar a una "solución amistosa".

Hasta esa instancia se llegó para que la ley fuera finalmente reglamentada, algo que sucedió recién en abril de 2018. Fue un 17 de ese mes, cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Nación.

Con ese paso, se abría un periodo de expectativas por los resarcimientos, largamente esperados. Hasta se brindó una conferencia de prensa en la ciudad, explicando detalles de las gestiones de Ponce, apoyado en su pedido por actores políticos locales, entre ellos, el intendente Alberto Martino y dirigentes de la oposición.

Recién en agosto de 2018 el Ministerio de Defensa aprobaba el certificado para que quienes había adherido a la ley iniciaran, con el mismo, autorizado por la Justicia Federal, el proceso de cobro.

Posteriormente, la Comisión de Damnificados, habilitó una web damnificadosriotercero.com.ar. El beneficiario debía (y debe) registrarse completando todos los datos que se requieren.

El 3 de julio de 2019, se conocía una resolución, en donde se prorrogaba por 180 días la tramitación de los certificados judiciales.

La extensión, por seis meses, obedecía a la decisión del Ministerio de Defensa de implementar el Trámite A Distancia (TAD digital, electrónico) para darle "mayor agilidad y simplicidad a las presentaciones", resultando necesaria la creación de la plataforma digital, en donde cargar la información, se argumentaba.

Desde la Comisión de Damnificados, se indicaba: "Estamos esperando la plataforma para cargarlo, que es responsabilidad del Estado". Pocos días después, se le solicitaba al gobierno de Córdoba para que intercediera ante la Nación, a fin de que le solicitara que agilizara los trámites para llegar al cobro.

El primer certificado que pudo cargarse, fue el 29 de agosto de 2019. La plataforma se decidió implementar en marzo y recién seis meses después, se pudieron comenzar a subir los certificados, no con pocos problemas, según se indicó desde la comisión, por la inestabilidad de la misma.

Con el comicio municipal de Río Tercero concluido, y con la invitación del presidente Macri para que Marcos Ferrer, intendente electo, visitara la Casa Rosada, este le solicitaba por las indemnizaciones. La máxima autoridad del país se comprometería a ocuparse del tema.

Restaba muy poco para las PASO nacionales, en donde se impuso la fórmula Fernández-Fernández sobre Macri-Pichetto, algo que se refrendó en las elecciones de finales de octubre.

En el contexto de un libreto

Ese, en conclusión, fue el peregrinar para llegar a una norma que, en definitiva, será el actual gobierno, el que deberá abonar y, como se indicó, la última resolución incluida en el Boletín Oficial, con el listado de los nombres de quienes percibirían un monto resarcitorio, no fue la primera dictada en ese sentido, pero sí, a poco de dejar la gestión Mauricio Macri, se decidió su publicación.

Como se apreciará, todavía restan una serie de trámites para llegar a ese pago que, vale la pena recordarlo, una vez más, no será en dinero, sino en bonos. Cuando asumió la gestión que ya no está en la Casa Rosada, la ley estaba aprobada y promulgada. Solo restaba su reglamentación. También es importante refrescar ese dato.

Pero no solo que se demoró ese trámite, sino que debió presentarse un recurso a la Justicia para que se intimara al gobierno para que lo hiciera y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, instó a que ello sucediera.

Aunque eso no fue todo. En el medio, existió un proyecto de decreto, que si no hubiera sido por una publicación de un medio de Córdoba, que reveló la letra del mismo, quienes aguardaban y aguardan ese resarcimiento, no hubieran accedido al beneficio que le corresponde por una ley aprobada por el Congreso de la Nación.

Si algo caracterizó a la anterior gestión, fue el mostrar realidades, que en la mayoría de las ocasiones, no comulgaban con lo que efectivamente sucedía.

La resolución, presentada como el pago de las primeras indemnizaciones después de 24 años a los damnificados, se inscribió en ese libreto.

Ni serán los primeros resarcimientos, cuando efectivamente eso suceda, ni tampoco se cobrarán de inmediato, además de exponer públicamente a personas en un listado, con todo lo que eso implica, acompañando sus identidades, nada más ni nada menos con las cifras que les corresponde.

Existen interrogantes sobre la actuación de la gestión saliente sobre dicha ley.

La respuesta, a todos ellos, no parece ser tan difícil de encontrarla.

Es demasiado obvia.